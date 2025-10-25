Der SC Germ.1993 Kroppenstedt errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Conrad, Peschek (61. Bode), Böttger (82. R. Mohr), Zeppernick (82. Franke), Stein, Helbig, Tobisch, Gruhle (61. Burger), Liehr

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Kohl (51. Henze), Weber, Krüger, Walter, Kupka, Salehzada (68. Malz), Schaaf, Fischer, Ehrich

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53