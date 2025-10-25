Ergebnis 8. Spieltag SC Germ.1993 Kroppenstedt erkämpft einen Heimsieg gegen SV Einheit Bernburg mit 4:1
Der SC Germ.1993 Kroppenstedt errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.
Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.
Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.
Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Kroppenstedt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 8
Nach wenigen Momenten gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg
SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Conrad, Peschek (61. Bode), Böttger (82. R. Mohr), Zeppernick (82. Franke), Stein, Helbig, Tobisch, Gruhle (61. Burger), Liehr
SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Kohl (51. Henze), Weber, Krüger, Walter, Kupka, Salehzada (68. Malz), Schaaf, Fischer, Ehrich
Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53