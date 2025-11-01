Für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Vor 32 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 1:2 (0:1) gegen Ilsenburg geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Ilsenburg noch einen drauf: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Kuthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 77. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und den Quedlinburgerern noch ein Tor zu verschaffen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Hahn, Spannaus, Beti, Rieneckert, Pflug, Deiters, Hamann, Möller, Struckmeyer (75. Brunner), Apel (56. Stertz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Klaus (32. Sielaff), Hinze (75. Kuthe), Donner, Urban, Donner, Reuss (87. Kiefer Morobel), Hotopp, Berndt, Watanabe (79. Waldmann), Hanns

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32