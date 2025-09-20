Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 56 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt II verabschieden musste.

Quedlinburger SV verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburg/MTU. Vor 56 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 0:2 (0:1) gegen Halberstadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Minute 64: Quedlinburger SV mit 0:2 im Rückstand

19 Minuten nach der Pause konnte Platz (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Stertz (46. Pathak), Deiters, Filippov, Brunner, Struckmeyer (61. Bode), Pflug (66. Rink), Rieneckert, Beti, Spannaus (83. Gabriel), Hamann (63. Möller)

VfB Germania Halberstadt II: König – Tunsch, Theile (83. Wanka), Conrad (46. Lippoldt), Stender, Dannhauer, Genschmar, Allner (76. Menge), Wiedenbein (76. Wenig), Platz, Eckert (83. Al-Ali)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56