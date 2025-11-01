Für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Es waren schon 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Ilsenburg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Moritz Kuthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 77. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und den Quedlinburgerern noch ein Tor zu verschaffen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Möller, Spannaus, Deiters, Apel (56. Stertz), Hahn, Hamann, Struckmeyer (75. Brunner), Rieneckert, Beti, Pflug

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (87. Kiefer Morobel), Hotopp, Hinze (75. Kuthe), Urban, Watanabe (79. Waldmann), Klaus (32. Sielaff), Donner, Hanns, Donner, Berndt

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32