Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburger SV unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Halberstadt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 64. Minute

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Platz (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Pflug (66. Rink), Spannaus (83. Gabriel), Filippov, Beti, Brunner, Struckmeyer (61. Bode), Stertz (46. Pathak), Rieneckert, Deiters, Hamann (63. Möller)

VfB Germania Halberstadt II: König – Dannhauer, Conrad (46. Lippoldt), Stender, Genschmar, Allner (76. Menge), Platz, Wiedenbein (76. Wenig), Tunsch, Theile (83. Wanka), Eckert (83. Al-Ali)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56