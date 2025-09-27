Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

In Minute 13 schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Brunner (90. Arbeiter), Rieneckert, Deiters, Bode (57. Hahn), Pflug, Filippov (80. Lindow), Stertz (68. Beti), Rink, Struckmeyer, Hamann (63. Möller)

1. FSV Nienburg: Masurek – Kümmel, Günther (57. Ebeling), Hensel, Dauch (74. Baer), Zenker, Knöfler, Schmilorz, Finze, Lietz (46. Schmidt), Kober (57. Reichel)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58