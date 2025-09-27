Der Quedlinburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Quedlinburgerer gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Rivalen aus Nienburg.

Nico Stertz (Quedlinburger SV) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Quedlinburgerer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Stertz den Ball ins Netz.

Nico Stertz kickt Quedlinburger SV in 2:0-Führung – Minute 50

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Struckmeyer, Rieneckert, Bode (57. Hahn), Deiters, Hamann (63. Möller), Stertz (68. Beti), Brunner (90. Arbeiter), Rink, Filippov (80. Lindow), Pflug

1. FSV Nienburg: Masurek – Knöfler, Dauch (74. Baer), Schmilorz, Kümmel, Lietz (46. Schmidt), Kober (57. Reichel), Finze, Günther (57. Ebeling), Zenker, Hensel

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58