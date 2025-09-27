Dem Quedlinburger SV glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Die 58 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Struckmeyer, Filippov (80. Lindow), Rieneckert, Brunner (90. Arbeiter), Rink, Deiters, Pflug, Stertz (68. Beti), Bode (57. Hahn), Hamann (63. Möller)

1. FSV Nienburg: Masurek – Finze, Zenker, Günther (57. Ebeling), Lietz (46. Schmidt), Hensel, Knöfler, Dauch (74. Baer), Kober (57. Reichel), Kümmel, Schmilorz

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58