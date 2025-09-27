Der Quedlinburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Nico Stertz traf für den Quedlinburger SV in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Quedlinburgerer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Stertz der Torschütze (50.).

Nico Stertz kickt Quedlinburger SV in 2:0-Führung – Minute 50

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Philipp Dauch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Quedlinburger SV: Geuer – Hamann (63. Möller), Filippov (80. Lindow), Bode (57. Hahn), Deiters, Brunner (90. Arbeiter), Stertz (68. Beti), Pflug, Rieneckert, Struckmeyer, Rink

1. FSV Nienburg: Masurek – Schmilorz, Finze, Kober (57. Reichel), Dauch (74. Baer), Lietz (46. Schmidt), Hensel, Knöfler, Günther (57. Ebeling), Zenker, Kümmel

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58