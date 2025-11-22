Dem Quedlinburger SV glückte es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Die 50 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt mit 4:1 (3:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tom Rieneckert (12.) erzielt wurde.

Minute 12: Quedlinburger SV mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Fehnle im gegnerischen Tor. Hakon Torsten Lindow traf in Minute 17 und Nico Stertz in Minute 82. Spielstand 4:0 für den Quedlinburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die ZLG Atzendorf/Förderstedt doch noch die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Sebastian Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Atzendorf/Förderstedt erzielen (90.+1). Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – ZLG Atzendorf/Förderstedt

Quedlinburger SV: Demchenko – Stertz (87. Pathak), Möller, Rieneckert, Rink, Pflug (70. Brunner), Struckmeyer (88. Gabriel), Hamann, Deiters, Bode (64. Beti), Lindow (58. Steller)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Maier – Rock, Smetana, Bock, Tolle, Pfau, Zaunbrecher (70. Rock), Tupy, Wolter, Hoppmann, Machacek

Tore: 1:0 Johannes Bode (10.), 2:0 Tom Rieneckert (12.), 3:0 Hakon Torsten Lindow (17.), 4:0 Nico Stertz (82.), 4:1 Sebastian Tolle (90.+1); Zuschauer: 50