Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Die 58 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Schon drei Minuten später konnte Philipp Dauch (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Deiters, Pflug, Filippov (80. Lindow), Rink, Brunner (90. Arbeiter), Stertz (68. Beti), Struckmeyer, Bode (57. Hahn), Rieneckert, Hamann (63. Möller)

1. FSV Nienburg: Masurek – Günther (57. Ebeling), Hensel, Finze, Kümmel, Knöfler, Zenker, Dauch (74. Baer), Schmilorz, Kober (57. Reichel), Lietz (46. Schmidt)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58