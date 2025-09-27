Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 58 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Quedlinburg/MTU. Die 58 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen das Team aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän.

Nico Stertz traf für den Quedlinburger SV in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Quedlinburgerer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Stertz den Ball ins Netz.

Doppelpack von Nico Stertz bringt Quedlinburger SV 2:0 in Führung – 50. Minute

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Struckmeyer, Deiters, Bode (57. Hahn), Brunner (90. Arbeiter), Stertz (68. Beti), Rieneckert, Rink, Hamann (63. Möller), Pflug, Filippov (80. Lindow)

1. FSV Nienburg: Masurek – Dauch (74. Baer), Zenker, Kober (57. Reichel), Kümmel, Lietz (46. Schmidt), Hensel, Knöfler, Finze, Schmilorz, Günther (57. Ebeling)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58