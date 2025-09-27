Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Die 58 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän.

Nico Stertz traf für den Quedlinburger SV in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Quedlinburgerer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Stertz den Ball ins Netz.

Doppelpack von Nico Stertz bringt Quedlinburger SV 2:0 in Führung – Minute 50

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur drei Spielminuten später konnte Philipp Dauch (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Stertz (68. Beti), Deiters, Rieneckert, Filippov (80. Lindow), Struckmeyer, Rink, Brunner (90. Arbeiter), Pflug, Hamann (63. Möller), Bode (57. Hahn)

1. FSV Nienburg: Masurek – Zenker, Finze, Knöfler, Hensel, Kümmel, Lietz (46. Schmidt), Schmilorz, Kober (57. Reichel), Günther (57. Ebeling), Dauch (74. Baer)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58