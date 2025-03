Dem Oscherslebener SC gelang es am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 180 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Oschersleben/MTU. Die 180 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener besiegten die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (15.). Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Rico Wiedecke für Oschersleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der Oscherslebener SC kassierte jetzt einmal Gelb (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Oschersleben noch einen drauf: In Minute 68 wurde das zweite Tor durch Martin Gödecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 20.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Oscherslebener SC führt nach 68 Minuten 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Niclas Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (70.).

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

Oscherslebener SC: Lenhard – Kittel, Müller, Rus (78. Welz), Klein (75. Niebuhr), Krausmann, Gödecke, Daxha (62. Specht), Doerge, Lessmann, Wiedecke (55. Neugebauer)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – (80. Frost), Schmidt, Witte, Frost, Ruge, Beck (78. Minkus), Barbe, Beyer, Potschkat (46. Köhler), Hartmann

Tore: 1:0 Rico Wiedecke (24.), 2:0 Martin Gödecke (68.), 3:0 Niclas Müller (70.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Sarah Röschel, Niclas Pöschel; Zuschauer: 180