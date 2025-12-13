Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der SV Langenstein gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 2:4 (1:0) besiegt.

Halberstadt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II am Samstag 2:4 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Christoph Pinta mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte einmal Gelb (45.). Die Langensteiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Franz Vollmer der Torschütze (56.).

1:1 für SV Langenstein und FC Einheit Wernigerode II – 56. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Nur kurz darauf gelang es Kai Kläfker, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Schulze (64. S. Bellan), Eska (83. Holtzheuer), Pinta, Ferdenus, Schulmeyer (64. M. Bellan), Priese (81. Herrmann), Hoeft (64. Eichstaedt), Rappe, Hanke, Götting

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Danielack, Beddigs, Böhme, Vollmer (85. Kläfker), Leventyüz, Kläfker, Ibrahim (90. Ulrich), Foltis, Bogumil, Reitmann

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71