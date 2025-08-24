Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem SV Darlingerode/Drübeck am Sonntag nicht, als er sich vor 240 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den SV Eintracht Osterwieck geschlagen geben musste.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:2) gegen Osterwieck eine Niederlage eingestehen müssen.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Osterwiecker waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stingl.

SV Darlingerode/Drübeck liegt 0:2 zurück – 39. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Nils Keil den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erlangte (84.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Rogacki (88. Gallert), Trute, Stretzel (75. Wachsmuth), Boje (46. Festerling), Niehoff, Keck, Braitmaier, Keil, Lüderitz (65. Krebs)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Schmidt (77. Großhennig), Gens, Krumpach, Meyer, Hildach (65. Steinke), Matzelt (77. Katzorke), Badstübner, Stingl, Klein (46. Badstübner), Dzial (65. Kessler)

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240