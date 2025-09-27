Für den Gastgeber SC Germ.1993 Kroppenstedt endete das Spiel gegen den Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Kroppenstedt/MTU. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Julian Yannik Matthes (10.) erzielt wurde.

SC Germ.1993 Kroppenstedt Kopf an Kopf mit Blankenburger FV – 1:1 in Minute 10

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hoffmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Kroppenstedter Team erzielte (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Helbig, Liehr (82. Kaczur), Bode, Stein (46. Sommermeyer), Conrad (46. Zeppernick), Tobisch, Seibert, Böttger (46. Burger), Peschek, Hoffmann

Blankenburger FV: Rockstedt – Reinhardt, Alhndi, Krause, Lepetit (46. Pluskat), Baumgartl (87. Scheppers), Kuhbach, Müller, Heindorf, Schröder, Matthes (68. Schnabel)

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63