Für den Gastgeber Germania Wernigerode endete das Spiel gegen den Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christopher Seil am Ende der ersten Halbzeit, als Anton Mittag für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Germania Wernigerode und Quedlinburger SV – 1:1 in Minute 46

Nur kurz darauf gelang es Nico Stertz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Quedlinburgerer zu erreichen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – M. Hahne (60. Beck), Kugenbuch (46. Blume), Mittag (60. Wagner), L. T. Hahne (71. Stechhahn), Thiel (46. Sölle), S. Seil, Mock, Müller, A. Seil, Krokowski

Quedlinburger SV: Bachor – Stertz (71. Bode), Pflug (90. Henneberg), Deiters, Apel (77. Fritsch), Spannaus, Filippov, Möller (62. Struckmeyer), Brunner, Lindow, Hamann

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51