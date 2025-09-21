Für den Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II endete das Duell mit dem SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Ilsenburger konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).

1:1 für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 24. Minute

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tobisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Gödeke, Bollmann, Watanabe (83. Kuthe), Hinze (90. Kiefer Morobel), Berndt, Jungermann (7. Klaus), Hotopp, Reuss, Hanns, Sielaff (76. Hess)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Bode (72. Zeppernick), Conrad, Böttger, Stein, Kaczur (43. Burger), Tobisch, Hoffmann, Helbig, Liehr (82. Mohr), Peschek

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122