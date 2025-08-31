Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Marinus Hartmut Udo Hotopp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 43 2:0 in Führung

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das rettende Tor für den Blankenburger FV fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Simon Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Blankenburger Team errang (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner, Hanns, Habel (73. Reuss), Hotopp (70. Urban), Berndt (73. Sielaff), Bollmann, Jungermann, Gödeke, Hinze (70. Watanabe), Palka

Blankenburger FV: Effler – Lepetit (46. Klebe), Schröder (90. Pluskat), Matthes, Müller, Schinke (46. Schnabel), Kupke, Kuhbach, Heindorf (87. König), Krause, Reinhardt

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205