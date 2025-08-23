Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Ilsenburg durch.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt in Minute 36 mit 2:0

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Marcel Reuss, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Al-Ali (90. Edler), Tunsch, Theile (56. Bergmann), Wiedenbein, Lippoldt (33. Zahn), Genschmar, Dannhauer, Conrad, Platz, Eckert

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze, Sielaff, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Reuss, Jungermann (76. Kolbe), Gödeke, Kunzel, Donner, Himburg (87. Kurtz), Hanns

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54