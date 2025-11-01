Der SV Plötzkau 1921 errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der SV Plötzkau 1921 nach einem deutlichen Rückstand den FC Einheit Wernigerode II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Toni-Raik Böber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Minute 78 SV Plötzkau 1921 gleichauf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Hendrik Kluge (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hesse, Weirauch, Sack, Gebbert, Kluge, Döltz (70. Böber), Reiners (60. Von Lachner), Gruschetzki, Van Linthout, Bartel (47. Fechtner)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Peszt, Schmidt, Blecker, Beddigs (81. Böhme), Schlichting (46. Ibrahim), Kodatis (60. Pandyal), Vollmer (40. Foltis), Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Müller

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80