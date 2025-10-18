Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Langenstein fuhr der SV Eintracht Osterwieck am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Sven Hahmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein (51.). Die Osterwiecker konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Christoph Pinta der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

SV Eintracht Osterwieck Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 52

In Minute 59 fiel der finale Treffer der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Osterwiecker Team den Sieg zu bescheren (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Diefert (70. G. Badstübner), Sobert, Gens, Meyer, Stingl, Klein (78. K. Badstübner), Hildach, Steinke (70. Dzial), Krumpach, Schmidt (70. Kessler)

SV Langenstein: Eitz – Hoeft, Götting, Hanke, Ferdenus, Neutzner, Bellan, Rappe (85. Eska), Pinta (71. Holtzheuer), Schulze, Priese

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226