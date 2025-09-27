Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II fuhr der SV Einheit Bernburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Bernburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 62 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Einheit live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Walter (58. Homri), Kuhn, Weber (71. Kohl), Kupka (46. Apel), Haiduk, Pundzin (88. Y. J. Krug), Ehrich, Krüger, M. Krug

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Gödeke, Berndt, Donner, Sielaff (46. Klaus), Urban, Bollmann (81. Donner), Kolbe (64. Hess), Reuss, Hanns, Hotopp

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62