Die VfB Germania Halberstadt II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt in Minute 36 mit 2:0

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marcel Reuss (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Ilsenburg erzielen (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Lippoldt (33. Zahn), Dannhauer, Genschmar, Al-Ali (90. Edler), Conrad, Eckert, Platz, Tunsch, Theile (56. Bergmann), Wiedenbein

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Sielaff, Hanns, Jungermann (76. Kolbe), Reuss, Gödeke, Donner, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Himburg (87. Kurtz), Kunzel, Hinze

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54