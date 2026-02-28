Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Calvin Peschek (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Sebastian Horner erzielt.

SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 36

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Es blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Felix Helbig, den Ball ins Netz zu befördern (53.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Beck, Kluge, Van Linthout, Mäkel (78. Weirauch), Drici (70. Döltz), Hoppe, Gruschetzki, Reiners, Horner (70. Von Lachner), Sack

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Liehr, Hoffmann, Peschek (38. Franke), Bode, Böttger, Scheunert, Zeppernick (27. Stein), Gruhle, Helbig

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174