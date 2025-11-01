Der SV Plötzkau 1921 errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

1:1 für SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II – Minute 78

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Hendrik Kluge, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Bartel (47. Fechtner), Reiners (60. Von Lachner), Sack, Gebbert, Gruschetzki, Van Linthout, Weirauch, Hesse, Döltz (70. Böber)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (60. Pandyal), Blecker, Müller, Peszt, Schmidt, Vollmer (40. Foltis), Beddigs (81. Böhme), Schmidt, Schlichting (46. Ibrahim), Radomski (81. Dannhauer)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80