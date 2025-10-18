Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Langenstein heimste der SV Eintracht Osterwieck am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Lukas Klein (SV Eintracht Osterwieck) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein (51.). Die Osterwiecker konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Christoph Pinta der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

SV Eintracht Osterwieck Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 52

In Minute 59 fiel der finale Treffer der Partie. 14 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Osterwiecker zu entscheiden (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Hildach, Klein (78. K. Badstübner), Steinke (70. Dzial), Diefert (70. G. Badstübner), Krumpach, Sobert, Gens, Stingl, Meyer, Schmidt (70. Kessler)

SV Langenstein: Eitz – Hoeft, Ferdenus, Hanke, Priese, Rappe (85. Eska), Schulze, Neutzner, Pinta (71. Holtzheuer), Götting, Bellan

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226