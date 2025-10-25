Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Franz Lüderitz (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 für Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – 43. Minute

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Blankenburg sicherte (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Schröder (88. Pluskat), Kuhbach, Schwarzenberg, Paul, Schnabel (79. König), Reinhardt, Alhndi (54. Huch), Kupke, Heindorf, Matthes (79. Lepetit)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz, Krebs (19. Bressel), Niehoff, Keil, Keck, Boje, Kühne, Stretzel, Wachsmuth, Braitmaier

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102