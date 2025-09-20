Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Bock (62. Pfau), Smetana, Camsky, Wolter, Hengstmann, Hoppmann (46. Tolle), Maier, Machacek, Tupy, Früchtel (62. Jesse)

Blankenburger FV: Rockstedt – Heindorf, Pluskat, Krause, Schnabel, Kuhbach, Schröder, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Reinhardt, Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit)

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61