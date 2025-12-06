Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 50 Zuschauer waren im Friedensstadion Pl.4 live dabei.

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Hanke, Götting (66. Holtzheuer), Hoeft, Priese (85. Schulze), Rappe (75. Herrmann), Pinta (46. Eska), Neutzner, Bellan, Ferdenus

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Gödeke, Bollmann, Kuthe, Reuss, Abel, Klaus, Hanns, Donner (75. Hinze), Hotopp (90. Kiefer Morobel), Watanabe (83. Waldmann)

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50