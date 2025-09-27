Für den SV Darlingerode/Drübeck endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 6:7 (3:3).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Samstag haben sich der SV Darlingerode/Drübeck und der FC Einheit Wernigerode II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:7 (3:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Ilsenburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Keil der Torschütze (17.).

Der FC Einheit Wernigerode II hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Boje schoss und traf in Spielminute 40. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Patrik Peszt traf in der 50. Spielminute. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Christoph Braitmaier schoss und traf in der 60. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Schmidt versenkte den Ball in der 68. Spielminute zum dritten Mal per Strafstoß. So einfach ließen sich die Ilsenburger aber nicht unterkriegen. Hendryk Stretzel schoss und traf in der 71. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Franz Vollmer schoss und traf in Minute 72 ein weiteres Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Boje, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck (76. Krebs), Braitmaier, Bressel, Boje, Keil, Festerling, Niehoff, Weidner (54. Stretzel), Kühne, Lüderitz

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Peszt, Beddigs, Foltis, Kläfker (85. Reitmann), Herbst (76. Clemens), Schmidt, Kodatis (88. Niehoff), Blecker, Riemann (65. Vollmer)

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59