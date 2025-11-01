Kein Punktgewinn für Quedlinburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Ilsenburg noch einen drauf: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Kuthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV hinkt 0:2 hinterher – 77. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und den Quedlinburgerern noch ein Tor zu bescheren (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Hahn, Pflug, Struckmeyer (75. Brunner), Apel (56. Stertz), Deiters, Hamann, Spannaus, Beti, Rieneckert, Möller

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Watanabe (79. Waldmann), Berndt, Reuss (87. Kiefer Morobel), Klaus (32. Sielaff), Donner, Hanns, Urban, Hotopp, Hinze (75. Kuthe), Donner

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32