Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Meves (46. Apel), Hamann, Stertz (59. Arbeiter), Pflug, Möller, Struckmeyer, Hahn, Beti (59. Bode), Brunner, Spannaus (68. Lindow)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Peszt, Clemens (46. Beddigs), Blecker, Niehoff (46. Schmidt), Reitmann (81. Leventyüz), Foltis, Böhme, Vollmer, Kläfker, Kodatis

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50