Ergebnis 7. Spieltag Knappe Niederlage: Quedlinburger SV verliert 0:1 gegen FC Einheit Wernigerode II
Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).
Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 7
Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II
Quedlinburger SV: Köhne – Meves (46. Apel), Hamann, Stertz (59. Arbeiter), Pflug, Möller, Struckmeyer, Hahn, Beti (59. Bode), Brunner, Spannaus (68. Lindow)
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Peszt, Clemens (46. Beddigs), Blecker, Niehoff (46. Schmidt), Reitmann (81. Leventyüz), Foltis, Böhme, Vollmer, Kläfker, Kodatis
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50