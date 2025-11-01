Kein Punktgewinn für Quedlinburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Ilsenburg ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Ilsenburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Moritz Kuthe der Torschütze (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV hinkt 0:2 hinterher – 77. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem Quedlinburger SV doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Wayne Odhiambo Beti den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Quedlinburger erlangte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Spannaus, Möller, Beti, Hahn, Apel (56. Stertz), Pflug, Deiters, Rieneckert, Hamann, Struckmeyer (75. Brunner)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Watanabe (79. Waldmann), Hinze (75. Kuthe), Donner, Hotopp, Donner, Berndt, Reuss (87. Kiefer Morobel), Klaus (32. Sielaff), Urban, Hanns

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32