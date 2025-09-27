Für die Germania Wernigerode endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Matthias Pokorny vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Die Langensteiner legten nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

48. Minute: Germania Wernigerode 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sebastian Seil den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – Thiel (73. Deunert), Sölle (70. Kugenbuch), Krokowski, M. Hahne, Wagner, L. T. Hahne, A. Seil, Beck, Müller, S. Seil

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Holtzheuer (65. Eska), Hoeft (81. Bellan), Rappe, Neutzner (88. Herrmann), Krumnow, Pinta (65. Götting), Hanke, Ferdenus, Bellan (81. Priese)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61