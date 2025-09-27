Kein Punktgewinn für Germania Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein hinnehmen.

Wernigerode/MTU. Das Match zwischen Wernigerode und Langenstein ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Matthias Pokorny, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Langensteiner legten nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Germania Wernigerode hinkt 0:2 hinterher – 48. Minute

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Sebastian Seil, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu verschaffen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – L. T. Hahne, Beck, Thiel (73. Deunert), Krokowski, Müller, A. Seil, Wagner, Sölle (70. Kugenbuch), S. Seil, M. Hahne

SV Langenstein: Eitz – Rappe, Ferdenus, Hoeft (81. Bellan), Hanke, Pinta (65. Götting), Krumnow, Bellan (81. Priese), Neutzner (88. Herrmann), Gifhorn, Holtzheuer (65. Eska)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61