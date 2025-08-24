Für den Blankenburger FV endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Blankenburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem Blankenburger FV und dem SV Langenstein hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Langenstein auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Eric Karsten Heindorf (Blankenburger FV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Janne Andreas Neutzner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

1:1 für Blankenburger FV und SV Langenstein – 42. Minute

13 Minuten nach der Pause konnte Neutzner (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Langensteiner Elf erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Blankenburger FV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Matthes (78. Schnabel), Heindorf, Krause, Reinhardt, Lepetit (70. Schinke), Müller, Schröder, Schwarzenberg, Alhndi (63. Klebe), Kuhbach

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Bellan, Priese, Rappe, Hanke (31. Hoeft), Ferdenus, Holtzheuer (63. Götting), Neutzner, Pinta (80. Gifhorn), Heine

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310