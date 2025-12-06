Für den 1. FSV Nienburg endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 4:5 (0:2).

Nienburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Samstag 4:5 (0:2) getrennt.

Patrick Burger traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Kroppenstedter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (30.).

Minute 30: 1. FSV Nienburg mit 0:2 im Rückstand

Die Kroppenstedter bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Nienburger, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Helbig traf in der 73. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Reichel (75. Stöhr), Finze (40. Neumeister), Schmidt, Hensel, Schmilorz, Kümmel, Zenker (59. Lehmann), Kober, Knop

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Böttger, Bode, Tobisch (90. Geick), Peschek, Sommermeyer, Gruhle (77. Fischer), Stein, Helbig, Seibert, Liehr (16. Burger)

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49