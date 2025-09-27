Kantersieg für die VfB Germania Halberstadt 2: Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt einfahren. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:0).

Halberstadt/MTU. 8:1 (3:0) in Halberstadt: Ganze acht Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Besucher aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Emilio Lippoldt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz (11.).

VfB Germania Halberstadt 2 liegt in Minute 11 2:0 vorn

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denis Becker im gegnerischen Tor. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Justin Hoppmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Staßfurtern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Dannhauer, Allner (46. Menge), Platz, Tunsch, Theile, Eckert, Lippoldt (69. Cernota), Wenig (45. Conrad), Genschmar

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Tupy, Hoppmann, Maier (83. Ulze), Camsky, Tolle (66. Wolter), Machacek, Pfau, Hengstmann, Früchtel, Smetana

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57