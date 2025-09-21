Fußball-Landesklasse 3: Am Sonntag war der 1. FSV Nienburg gegenüber dem SV Eintracht Osterwieck machtlos und wurde 2:5 (1:4) besiegt.

Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:4).

Nick Schmidt (SV Eintracht Osterwieck) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Tim Stingl (32.) erzielt wurde.

32. Minute: 1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Schon vier Minuten darauf konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Kober (46. Finze), Zenker, Kümmel, Brauer, Günther, Dauch, Schmilorz (85. Hensel), Neumeister (64. Baer), Lietz (59. Ebeling), Lehmann

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Kessler (46. Hildach), Klein (46. Badstübner), Diefert (64. Badstübner), Krumpach, Sobert, Meyer, Schmidt, Steinke (64. Bormann), Stingl, Gens (64. Großhennig)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53