Ilsenburg (Harz)/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Mike Knobelsdorf hat am Samstag vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Reuss den Ball ins Netz (16.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (80.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Krebs (89. Mahrholz), Bressel, Boje, Niehoff, Kühne, Lüderitz, Keil, Braitmaier, Stretzel

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Stötzner, Papner, Reuss (80. Jürgens), Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Hotopp (63. Watanabe), Kunzel, Donner, Urban (46. Hinze), Donner (80. Kolbe), Klaus

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125