Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Einheit Bernburg in der Partie gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Tolle (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

Minute 78: SV Einheit Bernburg mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Bereits eine Minute später konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Staßfurter den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Haiduk, Pundzin, Schaaf, Ehrich, Salehzada (46. Homri), Kupka (55. Lorenz), Walter (70. Schwarz), Fischer, Apel (76. Kohl)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Tolle, Bock, Camsky, Ulze (80. Raschek), Machacek, Pfau, Hengstmann, Hoppmann (86. Wolter), Maier (75. Früchtel)

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115