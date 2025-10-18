Signifikant unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode in der Auseinandersetzung gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Germania Wernigerode liegt 0:2 zurück – 56. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Daniel Thiel kam rein für Alexander Mock und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Blankenburger gesichert. Die Wernigeroder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Wagner (55. C. Seil), A. Seil, Kugenbuch, Krokowski, Deunert, Müller (80. Stechhahn), Hahne (55. Blume), Mittag, Mock (61. Thiel), S. Seil

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Matthes (60. Schnabel), Schwarzenberg, Alhndi (73. Alhndi), Paul, Huch (68. Lepetit), Krause (38. Kupke), Schröder, Reinhardt (78. Pluskat), Müller

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85