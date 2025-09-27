Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 8:1 (3:0) fegte das Team der VfB Germania Halberstadt 2 die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Platz.

Halberstadt/MTU. Achtmal hat die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag gegen die Gegner aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 8:1 (3:0) für die Halberstädter.

Gleich nach dem Anstoß schoss Emilio Lippoldt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Leon-Joel Platz (11.) erzielt wurde.

VfB Germania Halberstadt 2 mit 2:0 vorne – Minute 11

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denis Becker im gegnerischen Tor. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Justin Hoppmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Staßfurtern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Dannhauer, Tunsch, Allner (46. Menge), Eckert, Wenig (45. Conrad), Platz, Lippoldt (69. Cernota), Theile, Wiedenbein

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Pfau, Hoppmann, Maier (83. Ulze), Machacek, Hengstmann, Tupy, Camsky, Tolle (66. Wolter), Smetana, Früchtel

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57