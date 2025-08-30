Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Langenstein vor 72 Zuschauern gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem überragenden 9:1 (4:1) durch.

Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Samstag dem Gegner aus Atzendorf/Förderstedt souveräne neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Christoph Pinta (12.).

12. Minute: SV Langenstein führt mit zwei Toren

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niklas Heyer. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es sah nicht gut aus für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In der allerletzten Minute konnte Holtzheuer (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. Der SV Langenstein sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Holtzheuer, Priese, Bellan (60. Schulze), Rappe, Hanke (73. Eichstaedt), Gifhorn (60. Schulmeyer), Götting, Krumnow, Pinta (60. Hoeft), Neutzner (73. Herrmann)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Wolter, Bock, Ulze (70. Früchtel), Tolle, Pfau, Maier (46. Zaunbrecher), Rock, Wullstein, Smetana, Jesse

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72