Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte das Team des SV Eintracht Osterwieck die VfB Germania Halberstadt II am Samstag vom Platz.

Osterwieck/MTU. Gleich sechsmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Gegner aus Halberstadt eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Osterwiecker.

Marius Dzial (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterwiecker legten in der 26. Spielminute nach. Diesmal war Kevin Hildach der Torschütze.

SV Eintracht Osterwieck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 26

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tim Stingl traf in Minute 31, Benny Lukas Meyer in Minute 55 und Justin Steinke in Minute 82. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das Spiel endete bitter für die Halberstädter. In Minute 90 lenkte Nils Dannhauer den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – K. Badstübner, Stingl (71. Kessler), Hildach, Dzial (64. Steinke), Schmidt (71. Katzorke), Matzelt, Sobert (64. G. Badstübner), Meyer, Krumpach, Gens (71. Großhennig)

VfB Germania Halberstadt II: König – Dannhauer, Wenig (46. Zahn), Genschmar, Wiedenbein, Al-Ali (77. Qaderi), Tunsch, Theile (73. Bergmann), Allner (66. Menge), Eckert (46. Lippoldt), Platz

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (26.), 3:0 Tim Stingl (31.), 4:0 Benny Lukas Meyer (55.), 5:0 Justin Steinke (82.), 6:0 Nils Dannhauer (90.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Marcel Galuba; Zuschauer: 148