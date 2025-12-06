Kantersieg für den SV Eintracht Osterwieck: Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die Germania Wernigerode einfahren. Vor 103 Zuschauern gewann das Team 8:0 (3:0).

Osterwieck/MTU. Gleich achtmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Rivalen aus Wernigerode eingenetzt. 8:0 (3:0) für die Osterwiecker.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Osterwiecker legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (17.).

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – Minute 17

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Bereits eine Spielminute darauf konnte Stingl (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Mit 8:0 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Gens (55. G. Badstübner), K. Badstübner (55. Sobert), K. Hildach, Schmidt, Steinke (55. Dzial), Stingl, Klein (74. Steinmetzer), Krumpach, Kessler (46. Diefert), Meyer

Germania Wernigerode: Kubanek – Wagner, Hahne, Hahne, Müller, Stechhahn, Seil, Preuß (61. Kugenbuch), Seil, Seil, Thiel

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103