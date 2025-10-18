Eine herbe Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ilsenburger legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

SV Darlingerode/Drübeck sieht sich 0:2 im Rückstand – 16. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Reuss den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (80.). Damit war der Sieg der Ilsenburger entschieden. Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Boje, Braitmaier, Kühne, Bressel, Festerling, Stretzel, Lüderitz, Krebs (89. Mahrholz), Keil

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Stötzner, Urban (46. Hinze), Hotopp (63. Watanabe), Kunzel, Donner (80. Kolbe), Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Klaus, Donner, Papner, Reuss (80. Jürgens)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125