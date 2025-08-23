Eine bittere Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Nach gerade einmal 16 Minuten schoss Denis Neumeister das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

SV Einheit Bernburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 21. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Knop den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Lorenz (55. Kohl), Walter (86. Y. J. Krug), M. Krug, Krüger, Haiduk, Walcer (46. Kupka), Homri (66. Salehzada), Schaaf, Ehrich (77. Zavatta), Fischer

1. FSV Nienburg: Held – Hensel (90. Brauer), Günther, Schmidt (75. Reichel), Zenker, Neumeister, Finze (75. Totzke), Lehmann, Baer (67. Kober), Knop, Lietz (57. Dobrin)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135